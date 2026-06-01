Зулия Лоикова призвала копить резерв перед сменой работы

В кризисное время сотрудникам стоит заранее подготовиться к возможной смене работы. Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства московского отделения «Опоры России», клинический психолог Зулия Лоикова подчеркнула, что важно сохранить внутреннюю устойчивость и финансовый резерв.

«В первую очередь нужно запастись терпением. Во-вторых, обосновать свои эмоции, потому что зачастую должна быть некая стратегия, прежде чем эмоционировать, подумайте, насколько это выгодно вам в моменте и в перспективе. И понятно, что люди сейчас очень сильно выгорели, потому что шесть лет, начиная с пандемии, такой стресс, который накапливается, если с ним не работать, он никуда не девается. Поэтому очень важно сохранить некий баланс, внутреннюю стабильность и, естественно, запасы прочности, в том числе и денежные на случай, если вдруг ваша компания потерпит крах», — посоветовала Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что сложная ситуация складывается и для бизнеса, особенно малого и среднего. Компании сталкиваются с ограничениями кредитной политики, санкционным давлением и снижением спроса.

«Работодателю нужно наращивать свой потенциал компетенции. Работодателям, естественно, сейчас тоже несладко, если мы говорим о малом среднем бизнесе. Они ограничены сейчас и кредитной политикой, и санкционным давлением, и спросом в целом, который на фоне кризиса проявляется. Поэтому здесь работодатели запасаются терпением. Часть компаний просто не выживут, как обычно это бывает в кризис. Ну, я думаю, что самые стойкие они останутся», — заключила Зулия Лоикова.

