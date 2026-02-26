Золото по $5000: пик или новый старт? Серебро догоняет — что покупать?

Цена на золото в начале 2026 года превысила отметку $5000 за тройскую унцию и удерживается вблизи этого уровня. Рост до этой отметки был прежде всего обусловлен повышенным спросом на защитные активы в последние годы. Инвесторы — как частные, так и институциональные — активно перераспределяли капитал в золото на фоне геополитической напряженности, дискуссий о возможном смягчении политики ФРС и растущих сомнений в устойчивости долларовой системы, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Инвестиционный спрос стал ключевым драйвером динамики, подчеркивает он. По итогам 2025 года совокупный спрос на золото достиг 5002 тонн, причем решающую роль сыграли вложения в ETF, слитки и инвестиционные монеты. В таких условиях любой новый фактор неопределенности быстро усиливал восходящий импульс, поскольку рынок уже находился в фазе повышенной чувствительности к рискам.

Вместе с тем темпы роста в последние месяцы заметно опережали фундаментальные изменения в самом секторе драгоценных металлов. Не происходило сопоставимых по масштабу трансформаций в добыче, промышленном потреблении или структуре резервов, которые могли бы полностью объяснить столь резкое движение. Это указывает на значительную долю спекулятивного капитала и краткосрочных стратегий в структуре спроса, объясняет эксперт.

По его мнению, резкая коррекция на рынке драгметаллов после январского подъема начала 2026 года стала следствием перегрева рынка. При высоких ценах и значительном объеме позиций с использованием заемных средств началась цепная реакция маржин-коллов. Закрытие позиций усилило давление на котировки и ускорило снижение. Информация о возможной смене главы ФРС и ожидания корректировки монетарного курса выступили триггером, однако без накопленного спекулятивного дисбаланса столь масштабный откат был бы маловероятен.

«В базовом сценарии на горизонте 6-12 месяцев поддержку золоту продолжат оказывать диверсификация резервов центральных банков и устойчивый интерес со стороны инвесторов. Однако волатильность останется повышенной: рынок привлек значительный объем спекулятивного капитала, что усиливает амплитуду краткосрочных движений. В таких условиях рациональной стратегией выглядит поэтапное формирование позиции — через усреднение, а не одномоментную покупку на пике», — комментирует Спинка.

Серебро и рекомендации по инвестированию

Серебро традиционно демонстрирует более высокую волатильность, поскольку на него одновременно влияет инвестиционный и промышленный спрос, указывает он. В периоды резких колебаний оно как правило усиливает динамику золота — как вверх, так и вниз. В начале года серебро выступало в роли «догоняющего» актива, сокращая исторический разрыв в соотношении цен. На текущих уровнях металл выглядит чувствительным к коррекции, однако при более глубоких откатах — вблизи $50 за унцию — интерес к нему может возобновиться.

«Для долгосрочного портфеля рационально сохранять доминирующую долю золота — порядка 70-80% в структуре драгметаллов, отводя серебру 20-30%. Платина и палладий остаются более специализированными инструментами, где решающую роль играет промышленная конъюнктура. Инвестиции в них требуют более глубокого понимания отраслевых факторов и подходят преимущественно для опытных инвесторов», — резюмирует Спинка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.