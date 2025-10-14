Значительные финансы: как государство поддерживает развитие виноделия в Крыму

сегодня в 18:03

Эксперт Еремина: государство вносит большой вклад в развитие виноделия в Крыму

Генеральный директор винного дома в Республике Крым Елена Еремина рассказала, что государство активно поддерживает крымское виноградарство и виноделие, направляя значительные финансовые ресурсы на развитие этой сферы, сообщает «Крым 24» .

«За последние 10 лет отрасль сделала значительный рывок — развивается виноградарство повсеместно, не только в Краснодарском крае и Крыму, но и в центральных регионах страны», — отметила она.

Еремина добавила, что министерства сельского хозяйства России и Крыма оказывают неоценимую помощь, предоставляя субсидии и выгодные условия кредитования.

Она подчеркнула, что регион высоко ценит поддержку Минсельхоза в виде субсидий, содействия в организации мероприятий, реализации инвестиционных проектов и предоставления льготных кредитных программ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.