Зиновьева: в Подмосковье важна безопасность в логистических центрах

Логистические центры в Подмосковье должны быть безопасны для городов, где расположены, соответственно, к ним будут предъявляться требования, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Прежде всего, это ограждение, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, камеры «Безопасного региона», контейнерные погрузчики, такие краны, которыми могут перемещаться контейнеры, специализированное оборудование, которое называется «Инспекционно-досмотровые комплексы». Они позволяют просвечивать то, что есть внутри контейнера. Что самое важное для обеспечения безопасности, в том числе на крупных площадках. Такое оборудование имеется: пожарная сигнализация, площадка для транспорта, освещение», — сказала Зиновьева.

Министр отметила, что вот такой стандарт будет принят для тех компаний, тех площадок, которые хотят работать на территории Подмосковья.

Она добавила, что к компаниям, которые имеют логистические контейнерные площадки на территории региона, скоро будет принят ряд требований, которым они должны соответствовать.

Кроме того, зампред правительства отметила, что эти компании должны вести дела строго в соответствии с законом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед правительством региона стоит задача, состоящая в том, чтобы в течение июня проверить все контейнерные площадки и убрать те, которые не соответствуют букве закона.

«Наша задача в течение июня-месяца — вместе с теми, кому, по закону, положено проверять контейнерные площадки соответственно всю работу провести и убрать все то, что, попросту говоря, не соответствует букве закона», — сказал губернатор.