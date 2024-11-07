Зиновьева: в Подмосковье реализуются 1163 инвестиционных проекта

сегодня в 11:15

В Московской области реализуются 1163 инвестиционных проекта с планируемым объемом инвестиций более 2,1 трлн рублей, сообщила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

В Подмосковье 327 проектов реализуются в сфере импортозамещения. Объем инвестиций составляет около 287 млрд рублей, из них 130 млрд уже реализованы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.