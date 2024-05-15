Зиновьева: В Московской области широко диверсифицированная экономика

В Московском регионе есть 69 индустриальных парков и 5 экономических зон. В области широко диверсифицированная экономика, сказала зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что очень важно было сделать так, чтобы помощь бизнесу была простой.

«Для этого создали транспарентный и понятный механизм, который есть в большинстве регионов России», — отметила министр.

Она сделала акцент, что в Подмосковье работает инвестиционный портал, который доступен любому по QR-коду, а также на ресурсе выложены шаги инвестора.

«Начиная с того, как в программу входит предприятие, или же министерство само его находит и предлагает увеличить промпроизводство, первый шаг — поиск и подбор площадки», — рассказала Зиновьева.

Также она уточнила, что помимо торгов и закупок, в Подмосковье есть своя земля: она либо муниципальная, либо областная.

«Может быть использована и федеральная земля, которую мы предлагаем на инвестиционном портале, она нанесена на инвестиционную карту. Единственное, что нужно сделать, — нажать кнопочку на участке, который нравится, подать заявку. Эта история кликабельная, рабочая», — добавила она.

Когда заявка будет подана, пользователь попадает на «Госуслуги», запускается механизм предоставления услуги без торгов, который практикуется для проектов импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Договор заключается на 20 рабочих дней. На данный момент таких контрактов 204.

В Сколково проходит Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». В нем представлены проекты и достижения в развитии системы закупок Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.