Зиновьева рассказала о промышленных площадках Подмосковья

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева в ходе пленарной сессии «Ведомостей» рассказала о масштабах промышленных площадок региона и работе их резидентов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московская область лидирует по числу особых экономических зон и индустриальных парков. Их резиденты вносят существенный вклад в экономику региона. Об этом заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала на пленарной сессии «Ведомостей» «Перспективы промышленной инфраструктуры: тренды и возможности для бизнеса».

«На территории Московской области создано 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 20 промышленных технопарков. Это большая часть от общего числа таких площадок в стране. Если говорить об ОЭЗ, то сегодня в стране их 62 — таким образом, 10% находится в Подмосковье. А количество индустриальных парков Московской области — это треть от общего числа индустриальных парков в России», — сказала Зиновьева.

По ее словам, на этих площадках работают более 2,5 тыс. компаний. Каждый седьмой резидент особых экономических зон России работает в Подмосковье. В индустриальных парках региона размещается каждый третий резидент таких парков в стране.

Зиновьева добавила, что Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру с учетом потребностей бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.