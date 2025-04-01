Зиновьева: промышленные предприятия выбирают индустриальные парки Подмосковья

Заместитель председателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что более 40 инвестиционных проектов было реализовано в индустриальных парках Подмосковья в 2024 году, включая ввод в эксплуатацию крупных промышленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста.

«Инвесторы, в том числе из сферы крупной промышленности, сегодня выбирают площадки с готовой индустриальной инфраструктурой. Только в прошлом году на территории индустриальных парков Подмосковья был реализован 41 инвестиционный проект с суммарным объемом инвестиций более 12 млрд рублей. В результате в регионе открылись новые предприятия химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроения, производства металлоконструкций и других сфер деятельности», — сказала зампред Зиновьева.

Так, компания «КЕНГУРУ.ПРО» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском г. о. в начале прошлого года запустила производство оборудования для уличных спортивных площадок, а уже весной приступила к строительству второго завода, который будет специализироваться на производстве площадок для детей. Инвестиции в реализацию проектов составляют 450 млн рублей.

В индустриальном парке «Интер» в Павлово-Посадском округе «Производственная компания Горизонт» запустила производство металлоконструкций. Инвестиции составили 100 млн рублей.

Всего в Подмосковье сегодня действуют 72 индустриальных парка, еще 27 находятся на этапе реализации.

Подобрать площадку в Московской области для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.