Зиновьева представила меры поддержки робототехники в Подмосковье

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала на Координационном совете по промышленности Минпромторга России о развитии робототехники в регионе и реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковье поддерживает разработчиков и производителей робототехники, а также стимулирует спрос на их продукцию. Екатерина Зиновьева назвала развитие отрасли одним из приоритетов региона.

«В области разработаны стимулирующие инструменты по развитию этой сферы, которые уже дают результат», — рассказала Екатерина Зиновьева.

В новом индустриальном парке «Титан» уже локализовали семь компаний, разрабатывающих и выпускающих робототехнические решения. Первый резидент-роботостроитель готовится к локализации в парке «Ключ» в Дмитровском округе. Действующие производители, ранее не занимавшиеся роботами, также инвестируют в такие разработки для своих продуктов.

Региональные программы позволяют субсидировать до 20% затрат на строительство новых производств. Для стимулирования спроса предусмотрены инвестиционный налоговый вычет до 90% понесенных затрат при покупке оборудования и сниженная ставка налога на имущество. Покупку промышленных роботов также можно субсидировать по региональной программе приобретения оборудования — возмещение составляет до 20 млн рублей.

Для новых складских объектов в Подмосковье ввели стандарт роботизации: они должны автоматизировать от трех до пяти основных операций. Среди последних мер поддержки — сниженный налог на прибыль для малых технологических компаний, в том числе разработчиков робототехники.

Зиновьева также подчеркнула важность подготовки кадров для роботизированных производств. На площадке «Титана» готовятся открыть техноколледж, где студентов будут обучать работе с промышленными роботами. Здесь создадут образовательные и проектные пространства, полигон лабораторий и мастерских. Компании-роботостроители — резиденты парка уже готовы предоставить площадки для практики.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.