Зиновьева подвела итоги развития промышленности Подмосковья

Промышленность Подмосковья за пять лет значительно нарастила объемы производства и инвестиции. Итоги развития отрасли с 2021 по 2025 годы озвучила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева на круглом столе в Мытищах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» прошел на площадке АО «Метровагонмаш» в Мытищах. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила ключевые показатели отрасли за последние пять лет.

«За последние пять лет доходы бюджета Московской области выросли с 927 млрд до 1,6 трлн рублей. Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 трлн рублей. Ежегодно в регионе создаются десятки тысяч рабочих мест», — сказала зампредседателя.

По ее словам, в регионе активно развивается промышленная инфраструктура. В Подмосковье работают 72 индустриальных парка — за пять лет их число выросло на 13. Также действуют шесть особых экономических зон, включая одну новую площадку. По количеству индустриальных парков и ОЭЗ область занимает первое место в России.

Сейчас создаются восемь государственных индустриальных парков с готовой инфраструктурой по принципу «Все включено». На их территории планируют привлечь около 425 млрд рублей инвестиций и создать порядка 46 тыс. рабочих мест.

Зиновьева отметила и высокий уровень роботизации: на предприятиях региона задействовано около 2 тыс. промышленных роботов. Областные власти поддерживают как производителей робототехники, так и компании, внедряющие такие решения.

В сопровождении Мининвеста находится более 1,9 тыс. инвестиционных проектов, свыше 1 тыс. из них — в обрабатывающей промышленности. В регионе заявлено более 450 проектов технологического суверенитета, более половины уже реализованы. В 2025 году в Протвино запустили новое производство косметики компании «Новые технологии», в Воскресенске — выпуск кабельной продукции «Белтелкабель», в Серпухове — производство турбокомпрессоров «ТУРБОКОМПЛЕКТ». На АО «Метровагонмаш» уровень локализации современного подвижного состава достиг почти 100%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.