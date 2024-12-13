Зиновьева: Подмосковье занимает первое место в РФ по числу производств детских товаров

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева сообщила, что в Подмосковье находится 150 предприятий по производству детских товаров. Это наибольшее количество среди регионов России на текущий момент.

«Московская область — один из лидеров в нашей стране по количеству предприятий индустрии детских товаров. Всего их в России около 3 тысяч, из них 150 находятся в Подмосковье, это показатель номер один», — сказала Зиновьева журналистам на съезде координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

По ее словам, детские товары — это не только игрушки, а еще обувь, одежда и детская мебель.

«Это все очень важно. То, что мы вкладываем в наших детей, то, с какими игрушками они будут играть, в какой среде они будут расти — это вклад в наше будущее», — отметила зампред.

Она добавила, что для поддержки таких предприятий работают как федеральные так и региональные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.