Зиновьева перечислила финансовые меры поддержки для МСП в Подмосковье

Для экономики очень важен сегмент малого и среднего бизнеса. На сегодня МСП приносит почти 33% налогов Подмосковья. Для наращивания положительной динамики в регионе работают финансовые меры поддержки, рассказала зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Подмосковье занимает первое место в стране по количеству социальных предприятий (1 220 компаний) и второе место по количеству МСП. На данный момент каждый третий житель региона занят в МСП.

«Важно то, что мы прирастаем. Прирастаем темпами выше, чем по стране. Эту динамику важно сохранить и нарастить. Для этого у нас существуют, работают финансовые меры поддержки. Ими активно бизнес пользуется», — заявила Зиновьева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Также работает и календарь субсидий — это пять основных мер поддержки МСП — на модернизацию и лизинг оборудования, для социального предпринимательства, для компаний по выходу на маркетплейсы, на открытие нового бизнеса по франшизе, а также адресная субсидия на приобретение промышленного оборудования. Календарь размещен на «Инвестиционном портале».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.