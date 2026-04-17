Зиновьева назвала Казахстан ключевым инвестпартнером Подмосковья

Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила о реализации совместных с Казахстаном инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье. В частности, в ОЭЗ «Дубна» готовится к запуску производство лекарств компании «Навифарм». Об этом она сообщила на 25-м заседании комиссии по сотрудничеству России и Казахстана, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Екатерина Зиновьева выступила на юбилейном заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Республики Казахстан, которое прошло в Подмосковье. В мероприятии приняли участие сопредседатели комиссии Андрей Яцкин и Жакип Асанов, а также председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По словам зампреда, в ОЭЗ «Дубна» к реализации готовится совместный российско-казахстанский проект компании «Навифарм».

«Это будет производство лекарственных средств при заболеваниях глаз, горла, ЖКТ, назальные препараты и препараты для ингаляции. Проект позволит создать 200 рабочих мест и привлечь 2 млрд рублей инвестиций. Компания уже готовится выйти на стройплощадку», — подчеркнула Зиновьева.

Она также отметила развитие сотрудничества в сфере логистики и складской инфраструктуры. В июне 2024 года на ПМЭФ было подписано соглашение о создании транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Проект реализуют Россия, Казахстан и Китай. Одним из учредителей выступила компания «КТЖ-экспресс». Объем инвестиций составит 14 млрд рублей, планируется создать 1500 рабочих мест.

Кроме того, Подмосковье договорилось с руководством Алматинской области о реализации «зеркального» проекта. В регионе планируют построить ТЛЦ площадью 75 га с контейнерным терминалом, складами, таможенным терминалом и оптово-розничным центром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в основание нового транспортно-логического хаба в Селятино. Вместе с ним в мероприятии участвовали губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», — заявил Воробьев.