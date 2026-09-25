Французский журналист Ксавье Моро считает, что жителей Франции больше волнуют налоги и уровень жизни, чем конфликт на Украине, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Моро живет в России 26 лет, российское гражданство он получил в 2013 году. По его словам, после введения санкций Евросоюза он не может ездить в другие страны объединения, а его счета во Франции заморожены. Во Францию он по-прежнему может въехать как ее гражданин.

Журналист считает, что интерес французов к конфликту на Украине ослаб на фоне роста стоимости энергии и других внутренних проблем. По его мнению, именно налоги и уровень жизни будут определять исход выборов во Франции.

В декабре 2025 года Моро с друзьями создал во Франции компанию, которая помогает соотечественникам переехать в Россию, купить квартиру и открыть банковский счет. Сам журналист предпочитает жить в России. Он также полагает, что санкции помогли развитию российской экономики, и прогнозирует завершение конфликта военной и дипломатической победой России.

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