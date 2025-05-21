Жительница Химок приняла участие в форуме женского предпринимательства

В Национальном центре «Россия» прошёл II Форум женского предпринимательства БРИКС. Одной из его участниц стала председатель «Клуба деловых женщин» отделения «Союза женщин России» Химок Екатерина Борисова, сообщили в пресс-службе округа.

Более тысячи участниц из 50 стран объединились под девизом «БРИКС: выход на глобальный уровень». В ходе форума состоялось пленарное заседание, посвящённое будущему финансовой архитектуры БРИКС, а также панельные сессии, которые охватили широкий спектр актуальных вопросов женского предпринимательства. С приветственным словом к предпринимателям обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это очень перспективно, когда участницы из разных стран могут поделиться своими историями успеха, обсудить вызовы и возможности, стоящие перед бизнесом, а также получить новые знания и инструменты для развития своего дела», — отметила Екатерина Борисова.

Форум стал платформой для обсуждения перспектив развития бизнеса в условиях меняющейся глобальной экономики, укрепления деловых связей между женщинами-предпринимателями стран БРИКС и выработки конкретных предложений по поддержке и расширению женского предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.