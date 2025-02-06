Жителям Кузбасса объяснили, почему возникли проблемы с льготным сортовым углем

В Кузбассе заканчиваются запасы сортового угля, который ранее продавали по льготным ценам, его планируется заменить рядовым дотационным углем, сообщает «Царьград» со ссылкой на министерство угольной промышленности Кемеровской области.

По информации ООО «Кузбасстопливосбыт», на сегодняшний день продаются остатки сортового угля, который поставлялся в 2024 году по ценам, регулируемым Региональной энергетической комиссией.

Планируется, что в 2025 году вместо сортового угля предприятие предложит для продажи населению по дотируемым ценам и в пределах социального норматива рядовой уголь марки Д.

При этом АО «Кузбасская топливная компания» — единственный поставщик сортового угля — не планирует производить его в 2025 году из-за экономических трудностей, которые связаны с ростом стоимости добычи угля и сокращением экспорта из-за санкций.