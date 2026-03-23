Жители Подмосковья в феврале купили более 31 млн л молока

Жители Подмосковья в феврале приобрели более 31,2 млн литров молока и кефира, а также свыше 1,8 млн кг сливочного масла. Основная часть продукции на полках магазинов произведена в регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, в феврале объем потребления молока и кефира превысил 31 258 000 литров. Сливочного масла жители региона купили около 1 859 000 кг, сметаны — 2 638 500 кг, творога — более 3 434 000 кг.

В министерстве напомнили, что молочная продукция остается важной частью рациона. Она содержит кальций, белок и витамины группы B, способствует поддержанию здоровья костей, нормальной работе пищеварительной системы и общему тонусу организма.

Молочная отрасль является одной из ключевых для региона. В Подмосковье работают крупные предприятия и семейные фермы, которые выпускают как традиционные продукты, так и современные варианты с различными вкусами и добавками. Значительная часть ассортимента в магазинах — местного производства, что обеспечивает свежесть продукции и сокращает логистические цепочки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.