Жители Подмосковья увеличили спрос на масло и хлеб в марте

Спрос на ряд продовольственных товаров вырос в Подмосковье в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее заметно увеличились продажи подсолнечного масла, рыбных консервов, бобовых, ржаного хлеба и конфет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Наиболее значительный рост зафиксирован в сегменте подсолнечного масла. В марте жители региона приобрели свыше 7 052 135 кг продукции — это на 20% больше, чем месяцем ранее. Спрос на рыбные консервы увеличился на 18,7% и превысил 552 926,5 кг.

Бобовые также вошли в число наиболее востребованных товаров: их продажи составили более 1 321 151 кг, что на 12,7% выше предыдущих показателей. Реализация ржаного и ржано-пшеничного хлеба превысила 582 655,48 кг, показав прирост свыше 12%.

В преддверии Пасхи вырос интерес к кондитерским изделиям. В марте жители Московской области купили более 3 321 879 кг конфет — почти на 11,5% больше, чем месяцем ранее. В министерстве отметили, что все категории с растущим спросом представлены продукцией местного производства, что подтверждает высокий уровень продовольственной самообеспеченности региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.