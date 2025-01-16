Жители Подмосковья приобрели более 1 тонны сливочного масла в декабре

В прошлом месяце жители региона купили свыше 1 тыс. тонн сливочного масла производителей из разных регионов страны, в том числе и из Подмосковья. В день реализовывалось 34 тонны данного вида продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сливочное масло — источник витаминов и жирных кислот, таких как Омега-3 и Омега-6. Содержащиеся в нем нутриенты необходимы для правильной работы нашего организма, профилактики многих заболеваний, а также для хорошего состояния костей, кожи, волос и ногтей. В день рекомендуется употреблять около 10–20 гр, что эквивалентно 1–2 чайным ложкам продукта.

Ведущими подмосковными производствами по этому направлению являются: АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» из Дмитровского городского округа, а также ООО «Алтико» из Лобни. Так, АО «Озерецкий молочный комбинат» изготавливает сливочное масло под брендом «Экомилк» двух видов жирности — 80% и 82,2% в упаковках разного объема, начиная с порционных, весом в 10 грамм, заканчивая «семейным» форматом — 380 гр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.