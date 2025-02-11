Жители Подмосковья получили 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений

В прошлом году сберегатели Московской области оформили 87 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Об этом на пресс-конференции рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Так, за 2024 год жители Московской области направили порядка 2,5 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений и перевели в нее 4,6 млрд рублей средств накопительной пенсии. Для этого люди воспользовались сервисами СберНПФ.

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показал: жителям Подмосковья интересен новый инструмент. По итогам 2024 года сберегатели Московской области заключили 87 тыс. договоров ПДС в СберНПФ. Многие перевели в программу средства накопительной пенсии: в прошлом году мы помогли с этим 18 тыс. наших клиентов из Подмосковья. Теперь эти деньги стали частью долгосрочных сбережений и помогут строить надежное финансовое будущее. Дополнительной выгодой стал инвестиционный доход. Жители Подмосковья заработали 17,8% годовых по ПДС в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин добавил, что Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге регионов по числу открытых ПДС-копилок СберНПФ.

«С ПДС жители региона копят с софинансированием от государства, а также “размораживают” средства накопительной пенсии. 21% участников программы воспользовались такой возможностью. Это чуть больше, чем в среднем по стране. Дополнительную выгоду жители Подмосковья могут получить при пополнении ПДС: подключить вклад «Забота о будущем» со ставкой до 29% годовых. Такое решение поможет эффективно накопить, например, на ближайший отпуск. Оформить вклад можно в отделении Сбера», - сказал он.

По статистике СберНПФ, договоры долгосрочных сбережений в Подмосковье чаще заключают женщины (64%). Москва стала лидером по числу открытых ПДС-счетов: жители региона открыли 138 тыс. таких программ. Далее следуют жители Московской области (87 тыс. договоров), Краснодарского края (77 тыс.), Нижегородской области (73 тыс.) и Пермского края (67 тыс.).

С ПДС россияне могут откладывать на долгосрочные цели — например, будущее детей, недвижимость или комфортную жизнь в любом возрасте. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом.