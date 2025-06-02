Жители Подмосковья могут проголосовать за лучшего молодого промышленника

С 21 мая по 6 июня проходит открытое народное голосование за премию «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования», организованное клубом молодых промышленников при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации. За звание борются и предприниматели Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В премии «Молодой промышленник года» участвуют руководители предприятий с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и количеством сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии — до 40 лет.

Народного героя определят среди финалистов, вошедших в ТОП-200 по оценке экспертов президентской академии РАНХиГС. Голосование проходит на сайте. Каждый желающий имеет возможность поддержать своего кандидата.

В прошлом году победителем среди участников стал Иван Лебедев, генеральный директор ООО «Промприбор-Р» из Московской области. Предприятие известно как ведущий российский разработчик и производитель газоаналитического оборудования для обеспечения безопасности производственных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.