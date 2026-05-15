Жители Подмосковья купили более 1,6 млн кг сгущенки с начала года

Жители Московской области за январь–апрель 2026 года приобрели более 1,67 млн кг сгущенного молока с сахаром. Продукт остается востребованным как для чаепитий, так и для домашней выпечки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сгущенное молоко по-прежнему занимает заметное место в рационе жителей региона. Его покупают к чаю и активно используют для приготовления десертов и выпечки.

По данным ведомства, за первые четыре месяца года в Подмосковье реализовано свыше 1 677 899,6 кг сгущенного молока с сахаром. В магазинах представлен широкий ассортимент продукции. При выборе специалисты рекомендуют обращать внимание на состав: классическое сгущенное молоко по ГОСТу должно содержать только молоко, сахар и лактозу.

Сгущенное молоко подходит для разных домашних десертов. Например, из теста на кефире можно приготовить пончики и подать их с вареной сгущенкой или использовать ее как начинку. Для бананового флана яйца взбивают с вареной сгущенкой, добавляют нарезанные бананы и запекают до золотистой корочки. Еще один простой вариант — домашнее мороженое из сгущенного молока и жирных сливок в пропорции 1:1 с добавлением ванили или какао.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.