Жители Подмосковья купили 5,6 тысяч тонн сахара в январе

Сахар — один из самых распространенных ингредиентов, используемых в кулинарии и пищевой промышленности. Его получают из сахарной свеклы или сахарного тростника: для производства 1 килограмма сахара требуется около 7 — 10 килограмм сырья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что за прошлый месяц жители региона купили более 5,6 тысяч тонн продукта. Ежедневно приобреталось около 179 тысяч килограмм. На прилавках магазинов он представлен в самых разных видах: сахар-песок — его обычно добавляют в выпечку и напитки. Также можно увидеть прессованный сахар (нарезанный кубиками) — удобно брать в путешествия и походы, добавлять в чай. Коричневый сахар — имеет более насыщенный вкус и чаще всего используется для приготовления десертов, соусов и маринадов.

Данный продукт в умеренных количествах может быть частью сбалансированного рациона, придавать яркости вкусу употребляемых блюд, поднимать настроение. Однако чрезмерное потребление может привести к различным проблемам со здоровьем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.