Жители Мытищ активно поддерживают проекты инициативного бюджетирования

Новое оформление концертного зала может появиться в ЦК «Подмосковье», если проект поддержат жители Мытищ. Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков встретился в ЦК «Подмосковье» с членами инициативной группы по вопросу ремонта большого концертного зала, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центр культуры «Подмосковье» был построен в 1939 году и является уникальным архитектурным памятником советской эпохи. Его посещает большое количество людей, поэтому есть необходимость его переоснащения, чтобы это было по-настоящему многофункциональным и современным пространством.

«Я здесь родилась и выросла. В этом Центре культуры занималась в театральных и вокальных кружках. Мне до сих пор помнятся различные периоды существования этого зала. Думаю, что наш большой зал будет выглядеть гораздо лучше с новыми креслами и светлыми стенами», — отметила председатель Совета ветеранов Татьяна Сафонова.

В зрительном зале до сих пор можно увидеть раритетные надписи и лозунги, поэтому важно сохранить стиль интерьера, одновременно переоснастив техническую базу.

«На сегодняшний день собрано уже 302 подписи в поддержку проекта, а это говорит о важности того, что мы планируем сделать. Благодарю всех активных жителей за то, что помогаете осуществить в реальность наши планы», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков.

В рамках проекта планируется заменить систему отопления, установить новые отопительные приборы, обновить электропроводку и коммуникации, ведущие от пультовой к сцене, провести косметический ремонт стен с демонтажом существующих настенных конструкций. Кроме того, будут приобретены новые кресла, которые расставят по-новому, что позволит увеличить количество посадочных мест.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.