Жители Московского региона назвали размер желаемого дохода в 2025 году

Большинство жителей Подмосковья и столицы (85%) хотели бы получать в 2025 году шестизначный доход, причем 63% — не ниже 200 тыс. руб., сообщили РИАМО в группе «Ренессанс страхование».

В частности, 22% хотели бы получать 100-200 тыс. руб., 31% — 200-300 тыс. руб., 18% — 300-400 тыс. руб., 8% — 400-500 тыс. руб. и 6% — от 500 тыс. руб.

По сравнению с жителями других крупных городов москвичи и жители Подмосковья продемонстрировали самые высокие запросы по уровню доходов.

Финансовые ожидания мужчин оказались заметно выше, чем у женщин (доход не ниже 200 тыс. руб. в месяц хотели бы получать 68% мужчин и 54% женщин). В возрастном разрезе самые высокие запросы наблюдались у миллениалов (от 30 до 44 лет) и поколения Х (от 45 до 54 лет) — 67% и 64% соответственно.

«Такой высокий желаемый доход кандидатов — еще один фактор быстрого роста спроса компаний на добровольное медицинское страхование, который мы сейчас наблюдаем. Если компании не располагают большими возможностями по денежной мотивации, одно из возможных решений — качественный соцпакет, а ДМС традиционно является его основным элементом», — комментирует управляющий директор по добровольному медицинскому страхованию «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

В то же время на текущий момент доход абсолютного большинства респондентов не дотягивает до желаемого. В частности, каждому пятому опрошенному (20%) для достижения желаемой суммы необходимо увеличить доход примерно в полтора раза, каждому четвертому (24%) — в полтора-два раза, 19% опрошенных — в 2-2,5 раза, 16% — в 2,5-3 раза, а 5% — более чем втрое.

На улучшение финансового благополучия респондентов в 2025 году могло бы повлиять повышение зарплаты (так ответили 47%), закрытие всех долгов (25%), наличие подработки (21%), создание источников пассивного дохода (18%), смена работы (17%) и повышение навыков финансового планирования (12%), говорится в опросе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.