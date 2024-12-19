Жители Кузбасса получат хорошие выплаты в 2025 году

Областной материнский капитал в Кузбассе продлили на 2 года

Сегодня на семнадцатом заседании Заксобрания Кузбасса парламентарии решили продлить срок действия регионального материнского капитала еще на два года, сообщает Сiбдепо .

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина рассказала, что срок действия старого закона истекает в этом месяце.

Право на получение материнского капитала в области предоставляется определенным категориям граждан в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2024 года, пояснила парламентарий.

Предложенный новый законопроект подразумевает продление срока действия данной меры поддержки до 31 декабря 2026 года.

Согласно информации, представленной депутатам, в 2025 году материнский капитал в Кузбассе должен быть получен 245 жителями. Общий объем необходимых средств в этом году составит 31 миллион 850 тысяч рублей, что означает, что на каждого человека придется по 130 тысяч рублей.