Жители Кузбасса получат хорошие выплаты в 2025 году
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Сегодня на семнадцатом заседании Заксобрания Кузбасса парламентарии решили продлить срок действия регионального материнского капитала еще на два года, сообщает Сiбдепо.
Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина рассказала, что срок действия старого закона истекает в этом месяце.
Право на получение материнского капитала в области предоставляется определенным категориям граждан в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2024 года, пояснила парламентарий.
Предложенный новый законопроект подразумевает продление срока действия данной меры поддержки до 31 декабря 2026 года.
Согласно информации, представленной депутатам, в 2025 году материнский капитал в Кузбассе должен быть получен 245 жителями. Общий объем необходимых средств в этом году составит 31 миллион 850 тысяч рублей, что означает, что на каждого человека придется по 130 тысяч рублей.