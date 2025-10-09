«Жить по средствам»: политолог рассказал об экономике Петербурга

Доктор социологических наук, эксперт-политолог Дмитрий Гавра заявил, что главным экономическим правилом властей Санкт-Петербурга всегда является жизнь по средствам. Это подкрепляется рекордами в доходах городского бюджета, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2026 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга может достигнуть отметки в 1,45 триллиона рублей. Примечательно, что всего за два года казенные поступления увеличились в 1,5 раза. Это свидетельствует о значительном прогрессе города в сфере генерации доходов, а также об эффективной работе жителей и предприятий, где они заняты.

Ключевыми источниками пополнения бюджета остаются отчисления по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

Тем не менее в проекте бюджета на 2026 год акцент смещается в сторону двух приоритетных направлений: транспортной системы и сопутствующей инфраструктуры. Его внесет Законодательное собрание 10 октября.

