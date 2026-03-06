Женщины в России стали чаще идти в курьеры и техспециалисты

Женщины-самозанятые за год усилили позиции в технических и «мужских» сферах — от компьютерной помощи до грузоперевозок. Их доля и по числу заказов, и по выплатам заметно выросла, сообщает Газета.ru .

Сервис автоматизации работы с внештатниками Qugo проанализировал данные с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года и сравнил их с предыдущим периодом. В исследование вошли 167 345 пользователей против 137 147 годом ранее.

Самый заметный рост зафиксирован в компьютерной помощи. Доля женщин по объему выплат увеличилась с 50,3% до 70%, а по числу исполнителей — с 62,5% до 68%. Теперь более двух третей специалистов, которые чинят технику и настраивают софт, — женщины.

В грузоперевозках их доля по сумме выплат выросла с 15,7% до 22,8%, по числу исполнителей — с 10% до 15,6%. В курьерских услугах выплаты увеличились с 7,7% до 11,8%, а число исполнительниц — с 9,7% до 13,8%.

В фото- и видеоуслугах доля женщин по выплатам поднялась с 58% до 66,3%, а по количеству — с 54,8% до 73,8%. В веб-разработке выплаты выросли с 32,5% до 33,7%, число специалисток — с 44% до 47,8%.

«Кадровый дефицит и гибкие форматы занятости постепенно ломают гендерные стереотипы», — отметила генеральный директор Qugo Елена Усачева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.