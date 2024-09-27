Зерновой союз РФ объяснил уменьшение урожая пшеницы падением инвестиций

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что главной причиной уменьшения урожая пшеницы в 2024 году является не плохая погода, а сильное снижение инвестиций в ее выращивание. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«По этой культуре мы вообще потеряли инвестиционный ресурс, он упал до безумно низких значений», — сказал Злочевский на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».

В презентации президента союза отмечалось, что в прошлом году, по информации Росстата, инвестиции в основной капитал выращивания пшеницы были 1,3 млрд рублей (6,2 млрд рублей в 2022 году). А инвестиции в выращивание всех сельхозкультур составили 133,7 млрд рублей (в 2022 году — 131,3 млрд рублей).

Как он уточнил, несмотря на то, что сейчас все активно ссылаются на неурожай из-за непогоды, подобные ссылки появляются, когда на рынке происходят неурядицы. Также Злочевский назвал подобные оправдания смешными. Он напомнил, что засухи и возвратные заморозки в мае бывают в стране регулярно.

Специалист считает, что причина небольшого урожая — падение технологичности отрасли на фоне уменьшения инвестиций.