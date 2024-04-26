Зеленые облигации Москвы признаны отвечающими стандартам зеленого финансирования

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз признало зеленые облигации столицы соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Каждый год рейтинговое агентство составляет независимые заключения о соответствии выпусков облигаций принципам зеленого финансирования.

«Подготовленные в этом году заключения основаны на отчете об использовании средств от размещения зеленых облигаций за 2023 год, который был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Зелеными признаны два выпуска облигаций Москвы: 74-й выпуск объемом 70 млрд рублей, который был размещен в 2021 году, и первый выпуск облигаций Москвы для населения объемом 2 млрд рублей, который был реализован в прошлом году», – уточнила Мария Багреева.

Получение независимых заключений обеспечивает сохранение зеленых облигаций Москвы в перечне выпусков финансовых инструментов устойчивого развития, который по поручению правительства РФ, ведет госкорпорация «ВЭБ.РФ». Помимо этого, в заключение в отношении 74-го облигационного выпуска обеспечивает право обращения в секторе устойчивого развития Московской биржи.

Средства от реализации выпусков направлены на приоритетные проекты мегаполиса, которые обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.

За счет реализации облигаций для населения в прошлом году был приобретен 51 электробус российского производства. Из 70 млрд рублей, полученных от размещения 74-го выпуска, почти 60 млн рублей были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции и 48 км путей Большой кольцевой линии метро. Также еще на 10,2 млрд рублей закуплено порядка 400 электробусов отечественного производства.

«Инвесторам в зеленые облигации доступна полная информация о расходовании средств, реализации зеленых проектов города и достигнутых эффектах. Суммарно проекты обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта почти на тысячу тонн ежегодно, а уменьшение выбросов углекислого газа – на 42 тыс. т», – заключила Мария Багреева.

Достигнутый экологический эффект соответствует плановым значениям концепции зеленых облигаций Москвы.