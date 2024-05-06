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Как застраховать дачу: какие риски страхуют, какие нет и почему в выплате могут отказать

Какое имущество на даче можно застраховать, от каких рисков, как оформить полис и получить страховую выплату, читайте в материале РИАМО.

Кто может застраховать дом Фото - © Unsplash.com Застраховать дом может тот, у кого есть имущественный интерес. Чаще всего это собственник или арендатор. Они являются выгодоприобретателями. Если же дом куплен в ипотеку, то страховую выплату получит банк. Чаще всего выгодоприобретатель и страхователь — это одно и то же лицо. Но иногда страхователями становятся дети или внуки пожилых хозяев-выгодоприобретателей, которые сами оформляют договор в страховой компании вместо старших родственников. В этом случае дети или внуки имеют право представлять интересы своих родителей, бабушек и дедушек.

От чего страхуют дома: застрахованные и исключенные риски Фото - © Unsplash.com Страховка недвижимости позволяет возместить ущерб, но не от любых рисков. В каждом договоре страхования прописываются как застрахованные, так и исключенные риски. В наступлении первых ущерб будет оплачен, а за вторые выплата не положена. 1. Пожар Застрахованные риски Страховку выплатят, если пожар дома произошел из-за взрыва газа, удара молнии, замыкания проводки, поджога, либо если огонь перекинулся с других построек. Исключенные риски К исключенным рискам в большинстве случаев относятся пожары, возникшие из-за нарушения правил противопожарной безопасности, а также случаи, когда сгорел или перегорел какой-либо один предмет или агрегат (например, пароварка, проводка и т. д.). 2. Стихийные бедствия Застрахованные риски Страховая выплата положена, если дом поврежден или уничтожен в результате урагана, смерча, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и других бедствий. Исключенные риски Если стихийное бедствие произошло по вине человека, ущерб будет взыскан с виновника. 3. Падение или столкновение Застрахованные риски Страховку выплатят, если на дом упало дерево, столб, самолет или в него врезался автомобиль. Исключенные риски В страховой выплате откажут, если в дом врезался автомобиль или самолет, принадлежащий хозяину, его родственникам или работникам, или же если на дом что-то упало из-за неосторожности человека, например, во время строительства. 4. Аварии систем отопления и водоснабжения Застрахованные риски Страховку выплатят, если дом залило водой в результате прорыва отопления, например, из-за мороза. Исключенные риски К исключенным рискам относятся прорыв аварийных труб, а также их прорыв во время ремонта. 5. Противоправные действия третьих лиц Застрахованные риски Страховка покроет ущерб, если хулиганы разбили окно или раскрасили дом либо его ограду граффити. Исключенные риски Если ущерб причинил арендатор, собственник или сосед, то требовать деньги нужно у него. 6. Взломы и кражи Застрахованные риски Страховка покроет ущерб, если в дом незаконно проникли воры и похитили ценные вещи. Исключенные риски В страховой выплате при краже откажут в следующих случаях: ценные вещи находились снаружи и чтобы их украсть, не нужно было проникать в дом;

если в доме была неисправная охранная сигнализация;

если вор оказался членом семьи, другом или работником хозяина;

если факт кражи или проникновения в дом невозможно подтвердить.

Гражданская ответственность перед соседями Фото - © РИАМО, Александр Кожохин Страхование гражданской ответственности распространено среди собственников жилья в коттеджных поселках. Это способ защиты себя от урона, который можете нанести соседям вы.

Какое имущество на даче можно застраховать Фото - © Unsplash.com В страховом договоре детально прописывается то, что в доме должно быть застраховано. Это могут быть фундамент, стены, крыша, водные двери, окна, водопроводные и канализационные трубы, элементы отделки внутри дома (например, ламинат или натяжной потолок), оборудование и коммуникации, движимое имущество: одежда, обувь, шкафы, кровати, люстры, посуда, бытовая техника и т. д. Также объектом страхования могут стать постройки около дома: сараи, баня и др. Нельзя застраховать ветхие и аварийные здания, ценные бумаги, документы, животных, продукты и напитки, чужие вещи, а также информацию на флешках и дисках.

На какую сумму можно застраховать жилье Фото - © Медиасток.рф Как правило, стоимость страхового полиса составляет от 0,2% до 1% от страховой выплаты. Цена полиса зависит от следующих факторов: Завершенность строительства: если дом еще строится, то полис будет дороже. Перечень рисков: чем больше страховых случае прописано в договоре, тем выше цена полиса. Застрахованное имущество: чем больше объектов застраховано, тем дороже страховка. Материалы, из которых построен дом: застраховать постройку из кирпича или блоков дешевле, чем деревянный дом. Наличие франшизы, то есть оговоренной суммы ущерба, расходы по которому несет хозяин. Местоположение дома: если дача находится в закрытом коттеджном поселке, то застраховать ее дешевле, чем дом, находящийся в деревне. Сезонности пребывания хозяев: дом, в котором проживают круглый год, застраховать дешевле, чем дачу. Наличие в доме источников огня: дороже будет стоить страховка, если на даче есть печь, камин или сауна.

Как застраховать частный дом Фото - © Unsplash.com Для оформления страхового полиса необходимо предоставить следующие документы: паспорт страхователя;

свидетельство о праве собственности на земельный участок и дом или выписка из ЕГРН;

технический и кадастровый паспорта объекта и его архитектурный проект;

чеки и гарантийные талоны на отделочные материалы, мебель и оборудование;

заключение оценщика, если нужно застраховать драгоценности;

заявление на страхование. Кроме того, страховой агент может потребовать осмотреть дом очно. Если же дом находится в залоге у банка или нужно продлить действующий полис, страховая компания может оформить его без осмотра дома. Как правило, страховой полис начинает действовать через семь дней после его оформления во избежание случаев мошенничества со стороны хозяев.

Что делать при наступлении страхового случая Фото - © Галина Попова / Фотобанк Лори Первое, что нужно сделать при наступлении страхового случая — это в течение суток обратиться в соответствующую службу (МЧС, полицию, газовую службу и т. д.), чтобы зафиксировать происшествие. Далее нужно сообщить о ЧП в страховую компанию. На это дается трое суток с момента происшествия. При обращении страховщику нужно предоставить следующие документы: договор страхования или страховой полис;

паспорт;

доверенность, если за выплатой приходит не собственник;

документы о праве собственности;

документы о стоимости имущества, если ранее их не предоставляли;

оригиналы или заверенные копии документов о происшествии: справки, протоколы, постановления, решения, приговоры;

список поврежденного или утраченного имущества с указанием его стоимости на день события;

перечень сохраненного и спасенного имущества с указанием его стоимости (оформляется в свободном виде). Если некоторые документы утрачены в результате ЧП, то их можно восстановить. Например, в страховой выдадут дубликат полиса, а в МВД — временное удостоверение личности в случае утраты паспорта. Обычно с момента подачи документов до выплаты проходит около трех недель. Оно необходимо для осмотра места происшествия, фиксации повреждений и установления суммы ущерба.