Политолог Косоруков: войска НАТО не сыграют никакой роли на востоке Украины

Теоретически, французские или британо-американские воинские контингенты никакой роли не сыграют на востоке Украины, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал планируемые учения ВС РФ с ядерным оружием с готовностью Запада отправить войска на Украину. Он также назвал такие заявления новым витком эскалации конфликта.

«Теоретически, французские или британо-американские воинские контингенты никакой роли не сыграют на востоке Украины. Просто там нет путей снабжения, нет налаженной логистики в этот регион. Также по численности нет подготовленных войск, оснащенных по последнему слову техники, которые могли бы что-то на поле боя из себя представлять», — сказал Косоруков.

Он добавил, что у них нет желания напрямую воевать с Россией, потому что страна может дать ответ на других театрах военных действий.

«На фоне экономической проблем и нехватки добровольцев, а их в США насчитывается 30 тыс. в год, вооруженные силы проседают. Люди увольняются, а новые не приходят. Тоже самое в Великобритании и примерно также во Франции. Армия теряет популярность, боеспособность. Война не популярна в общественном мнении этих стран», — отметил политолог.

По его словам, провокация со стороны Запада всегда возможна, но эта провокация будет во вред себе. Россия последовательно, как каток, пройдется по натовским войскам.