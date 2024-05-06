В Москве увеличился выпуск касс самообслуживания в 11 раз за I квартал 2024 г

Столичный производитель различных высокотехнологичных устройств увеличил выпуск касс самообслуживания в 11 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с подобным периодом 2023 года, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в городе функционирует почти 760 производств в отрасли электроники и приборостроения.

«Компании выпускают устройства, позволяющие автоматизировать различные процессы, в том числе для сферы услуг. Так, столичная компания увеличила производство касс самообслуживания в 11 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го. Предприятие активно поставляет устройства на внутренний и внешний рынки», — уточнил Овчинский.

Ассортимент предприятия «САГА Технологии» широк, в нем представлена различная техника и устройства — от банкоматов до билетных автоматов. С 2019 года компания выпустила свыше 14 тыс. касс самообслуживания, многие из них уже установлены в магазинах, супермаркетах и торговых центрах. Разработки московского производителя помогают импортозаместить иностранную технику, производители которой ушли с рынка или временно прекратили поставки.

«Наша компания видит повышенный спрос к кассам самообслуживания, ведь так проще и быстрее расплатиться за покупки и выйти из магазина. Мы наращиваем направление по выпуску данных устройств. Для этого реорганизуются текущие производственные мощности и ищутся новые площадки», — прокомментировала коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

В этом году компания планирует произвести около 12 тыс. касс.