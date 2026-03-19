сегодня в 19:07

Завод «Стекломаш» в Орехово-Зуеве провел тур для бойцов СВО и школьников

АО ГК «Стекломаш» в Орехово-Зуеве приняло делегацию участников спецоперации и школьников в рамках проекта «Промышленный туризм». Гостям показали полный цикл производства и современную продукцию предприятия, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие «Стекломаш» в Орехово-Зуеве продолжает участвовать в проекте «Промышленный туризм». На площадке завода прошел технический тур для участников специальной военной операции и школьников.

Гостям продемонстрировали полный цикл производства — от разработки до сборки готовых изделий. Специалисты рассказали о линейке высокотехнологичных комплектующих для транспортного машиностроения. Участникам показали механизмы автоматических дверей, дверные полотна, современные блоки управления и элементы интерьера кабин машиниста.

Экскурсия позволила наглядно представить потенциал отечественной промышленности и уровень технологических компетенций предприятия. «Стекломаш» выпускает машиностроительную продукцию, изделия для строительного комплекса и технологическое оборудование, сотрудничает с ведущими предприятиями страны и поставляет продукцию по России и в блиежнее зарубежье.

Инициативу проводить экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее поддержало правительство Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность участвовать в проекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.