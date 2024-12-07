Завод «Микрон» выпустил уникальное RFID-решение для систем пожаротушения

Инновационная система контроля противопожарного оборудования на базе RFID-технологий успешно прошла испытания на производственных мощностях компании «Микрон», являющейся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». Этот ведущий отечественный разработчик микроэлектронных компонентов создал передовое решение, позволяющее в реальном времени отслеживать техническое состояние систем пожаротушения в промышленном секторе, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

Благодаря инновационной системе удаленного мониторинга теперь можно эффективно отслеживать состояние и местонахождение огнетушителей в организации. Это значительно упрощает процесс технического обслуживания противопожарного оборудования — система автоматически выявляет устройства, требующие ремонта или замены, избавляя от необходимости частых визуальных проверок каждого огнетушителя вручную.

«В ОЭЗ «Технополис Москва» разработкой и производством микроэлектроники занимаются около 40 компаний. Предприятиям присвоен статус резидента столичной ОЭЗ, который дает значительные налоговые льготы и позволяет инвестировать в собственное развитие и разработку передовых решений. В ассортименте резидента ОЭЗ Москвы представлено более 200 видов RFID-меток, предназначенных для маркировки объектов с различными функциональными требованиями, особенностями материалов и условиями эксплуатации. В числе последних решений — RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения — от момента покупки и хранения до утилизации», — уточнил Гарбузов.

Полноценный комплект для автоматического учета имущества представлен отечественным продуктом «RFID-инвентаризация». В состав этой российской технологической разработки входят специальное ПО, устройство для считывания данных и комплект наклеиваемых идентификаторов, позволяющих пользователям самим маркировать необходимые предметы.

«Метки отлично проявили себя в кейсе мониторинга огнетушителей и считываются с расстояния до 4 метров при их размещении на металле», — отметил директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Власов.

По словам Власова, для поддержания промышленной безопасности уже разработали множество меток, которые спроектированы в соответствии с техническими спецификациями клиентов. Производство уже также запущенно.

В промышленную сферу завода «Микрон» уже внедрили инновацию. Теперь каждый огнетушитель, который раньше регистрировали вручную, оборудован индивидуальной RFID-меткой, произведенной на самом предприятии. Этот шаг направлен на усиление мер безопасности и минимизацию рисков возникновения непредвиденных ситуаций.

«Собственная RFID-лаборатория позволяет заводу разрабатывать решения для выполнения самых разнообразных задач. Ежегодно предприятие производит свыше 30 новых типономиналов радиочастотных изделий. Многие из этих решений не имеют аналогов на российском рынке», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.