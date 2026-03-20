Завод «ЭЛЕМЕТ» строит новый цех в Павлово-Посадском округе

Завод «ЭЛЕМЕТ» в Павлово-Посадском округе расширяет производство и готовится к запуску новых линий. На предприятии строят цех №10 и проектируют еще один корпус для серийного выпуска редукторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил производственную площадку АО «Электрогорский металлический завод» («ЭЛЕМЕТ»). Предприятие занимает более 20 тыс. кв. м и оснащено современным оборудованием. На заводе работает команда инженеров, обеспечивающая развитие технологических направлений и реализацию новых проектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.