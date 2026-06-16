Завод АЛИУМ в Подмосковье выпустил 22 млн упаковок за пять месяцев

Фармацевтический завод «АЛИУМ» в Московской области за январь — май 2026 года произвел 22 млн упаковок лекарств. Предприятие наращивает объемы выпуска, расширяет экспорт и модернизирует производство, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производственная площадка «АЛИУМ», входящая в «Биннофарм Групп», работает в Подмосковье более 30 лет. По итогам 2025 года предприятие выпустило 61 млн упаковок лекарственных препаратов. За первые пять месяцев 2026 года объем производства достиг 22 млн упаковок при стабильной загрузке мощностей. За последние пять лет выпуск продукции здесь вырос более чем на 40%, освоено свыше 40 новых препаратов. Основные терапевтические направления — кардиология, гастроэнтерология, неврология и антибактериальная терапия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.