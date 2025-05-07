Защитить права: экономист рассказала, что делать, если банк меняет условия
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Основатель консалтинговой компании «Деломант Групп», эксперт-экономист Таисия Вепренцева заявила, что если банк без предупреждения клиента меняет условия договора, тот имеет право защитить себя, сообщает RTRT.
«По закону, любые ухудшающие условия изменения должны происходить только при согласии обеих сторон, однако на практике это требование обходится — за счет неясных формулировок в договорах или со ссылкой на внутренние правила», — сказал эксперт.
По ее словам, в этом случае следует в первую очередь обратиться в сам банк: необходимо официально зафиксировать разногласия и предпринять попытку мирного урегулирования. Обращение должно содержать подробную информацию об изменениях условий, дату и время и все вопросы и доводы клиента.
Кроме того, желательно приложить копии документов, которые подтвердили бы первоначальные условия, квитанции и скриншоты изменений, заключила специалист.