Защитить права: экономист рассказала, что делать, если банк меняет условия

Основатель консалтинговой компании «Деломант Групп», эксперт-экономист Таисия Вепренцева заявила, что если банк без предупреждения клиента меняет условия договора, тот имеет право защитить себя, сообщает RT RT .

«По закону, любые ухудшающие условия изменения должны происходить только при согласии обеих сторон, однако на практике это требование обходится — за счет неясных формулировок в договорах или со ссылкой на внутренние правила», — сказал эксперт.

По ее словам, в этом случае следует в первую очередь обратиться в сам банк: необходимо официально зафиксировать разногласия и предпринять попытку мирного урегулирования. Обращение должно содержать подробную информацию об изменениях условий, дату и время и все вопросы и доводы клиента.

Кроме того, желательно приложить копии документов, которые подтвердили бы первоначальные условия, квитанции и скриншоты изменений, заключила специалист.