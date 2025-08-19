Зарплаты в Реутове выросли на 17,7%

Подведены итоги социально-экономического развития городского округа Реутов за первое полугодие 2025 года. По данным Мосстата, опубликованным Министерством экономики и финансов Московской области, объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в Реутове достиг 53 миллиардов рублей, что на 50% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Существенное улучшение также отмечено в сфере оплаты труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, по данным за январь — май 2025 года, выросла на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таким образом, средняя зарплата в Реутове составила 117 тысяч рублей. Этот показатель отражает общую позитивную динамику экономики муниципалитета, стимулирует региональное потребление и укрепляет социальную стабильность.

Одним из ключевых драйверов роста экономических показателей стала профессиональная, научная и техническая деятельность. В этой сфере объём отгрузки увеличился в 1,8 раза и составил 42 миллиарда рублей. Такой рост иллюстрирует высокую деловую активность научно-производственного комплекса Реутова, который включает в себя ведущие предприятия и научные организации, работающие в приоритетных отраслях, от высоких технологий до оборонной промышленности.

Растет и потребительский сектор. Оборот розничной торговли в первом полугодии 2025 года в Реутове составил 22 миллиарда рублей, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Примечательно, что доля онлайн-продаж достигла 59%, что говорит о продолжающейся цифровой трансформации малого и среднего бизнеса.

Уверенный рост ключевых экономических показателей демонстрирует устойчивость и конкурентоспособность экономики Реутова. Муниципалитет продолжает привлекать инвестиции, расширять производственные мощности и развивать приоритетные отрасли, сохраняя высокие темпы развития и улучшая качество жизни горожан.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.