Зарплаты в обрабатывающей промышленности Подмосковья выросли на 11%

Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Подмосковья за первые два месяца 2026 года составил 119,8 тыс. рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные привела заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.