Зарплаты в индустрии красоты демонстрируют уверенный рост

Зарплаты в бьюти-индустрии выросли на 19% в 2025 году

Вакансии в сфере красоты стали более привлекательными: в январе средняя предлагаемая зарплата выросла на 19% по сравнению с прошлым годом, достигнув 67 607 рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Зарплаты в индустрии красоты выросли: барберы получают до 108 тыс. руб. В 2025 году сегмент бьюти-индустрии продолжает демонстрировать уверенный рост. По словам экспертов, уровень дохода в этой сфере во многом зависит от квалификации мастера, рейтинга, сезона и типа услуг. Однако тренд на повышение зарплат заметен во многих направлениях.

Наибольший рост доходов зафиксирован у мастеров эпиляции — в январе 2025 года их зарплата увеличилась на 20%, достигнув 52 071 руб. в месяц. Не отстают мастера ногтевого сервиса — им в среднем предлагают 74 062 руб., что на 19% больше, чем год назад.

Барберы остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами сферы — их средний доход вырос на 18%, достигнув 108 916 руб. в месяц. Рост зарплат также отмечен среди массажистов (+17%), мастеров по наращиванию ресниц (+15%) и парикмахеров (+14%).

Эксперты отмечают, что спрос на бьюти-услуги остается высоким, а дефицит квалифицированных специалистов подталкивает работодателей к повышению зарплатных предложений. Судя по текущей динамике, индустрия красоты продолжит развиваться, а доходы мастеров — расти.