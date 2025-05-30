Зарплаты растут: услуги сварщиков в России пользуются все большей популярностью

В I квартале 2025 года средняя зарплата сварщиков достигла 107 243 руб./мес., что на 10% выше, чем годом ранее. Такая динамика подтверждает высокий спрос на квалифицированных сварщиков в различных отраслях промышленности, от машиностроения до строительства и нефтегазового сектора, рассказали РИАМО в пресс-службе порталов «Авито Работа» и «Авито Услуги».

При этом стоит отметить, что средние зарплатные предложения специалистов формируются из значений, указанных работодателями в вакансиях на платформе.

Исследование ко Дню сварщика показало, как изменился спрос на услуги данных специалистов, динамику их зарплаты, активность работодателей в I квартале 2025 года. По данным аналитиков, средние предлагаемые зарплаты сварщиков в России продолжают демонстрировать устойчивый рост

Спрос на услуги сварщиков в I квартале 2025 года вырос на 49% год к году. Предложение также показывает рост — по сравнению с прошлым годом количество объявлений от сварщиков выросло на 72%. Услуги сварщиков востребованы как в отрасли строительства, так и в промышленности.

Где выросли зарплаты?

Наиболее значительный рост предлагаемых зарплат сварщиков зафиксирован в промышленно развитых регионах. Республика Саха (Якутия) продемонстрировала рекордный прирост в 41%, где средние предлагаемые зарплаты сварщиков достигли 164 560 руб./мес. Такой скачок обусловлен активной реализацией промышленных проектов в регионе, включая добычу полезных ископаемых и развитие инфраструктуры.

В топ-3 также вошли Иркутская область (+34%) и Тульская область (+29%), где средние предлагаемые зарплаты сварщиков достигли 110 511 руб./мес. и 128 078 руб./мес. соответственно. Далее в рейтинге следует Новосибирская область (+29% — 113 614 руб.), Забайкальский край (+28% — 122 486 руб.), Красноярский край (+24% — 106 252 руб.), Кемеровская область (+19% — 88 755 руб.), Ярославская область (+11% — 106 836 руб.).

Где вырос спрос?

Параллельно с увеличением зарплатных предложений отмечается рост числа вакансий: в I квартале 2025 года работодатели разместили на 16% больше объявлений о поиске сварщиков, чем год назад. При этом наиболее востребованными эти сотрудники оказались в Смоленской области — количество вакансий в регионе увеличилось на 51%. Также сварщиков активно искали в Тульской области (+34%) и Приморском крае (+22%).

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» портала «Авито Работа» Андрей Кучеренков отметил, что рост средних зарплатных предложений для сварщиков — это закономерное отражение высокого спроса на квалифицированных специалистов в ключевых отраслях экономики. Промышленность, строительство, нефтегазовый сектор и инфраструктурные проекты активно развиваются, что создает устойчивую потребность в сварочных работах.

«Параллельный рост числа вакансий подтверждает, что работодатели готовы конкурировать за специалистов, повышая не только оплату труда, но и объем предложений. Для молодых специалистов это хорошая возможность, чтобы войти в профессию, а для опытных кадров — шанс пересмотреть свои условия в пользу более выгодных предложений», — подчеркнул Кучеренков.