Западно-Сибирский металлургический комбинат ЕВРАЗа сократил выбросы на 77 тыс тонн

Западно-Сибирский металлургический комбинат ЕВРАЗа с 2017 года снизил валовые выбросы почти на треть — на 77 тысяч тонн. Об этом сообщил директор по координации природоохранной деятельности компании Максим Епифанцев, передает Сiбдепо .

Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации о реализации нацпроекта «Экология», Максим Епифанцев представил данные о снижении нагрузки на окружающую среду. По его словам, выбросы приоритетных загрязняющих веществ уменьшены более чем наполовину — на 44,6 тысячи тонн по сравнению с 2017 годом.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» новокузнецкий комбинат реализовал пять инвестиционных проектов. Общий объем вложений составил 11,3 млрд рублей.

Среди ключевых мероприятий — ликвидация устаревших открытых градирен и внедрение закрытой системы охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве. Также модернизированы электрофильтры на Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗа и проведены работы на агломерационном производстве, включая переход на низкосернистое железорудное сырье.

