Заняться здоровьем и избавиться от долгов: какие цели у россиян на 2026 год

Каждый десятый россиянин загадал покупку квартиры или переезд в более комфортное жилье в 2026 году, а каждый пятый — избавиться от долговых обязательств, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование, чтобы выяснить, какие цели граждане считают главными в новом году.

По данным опроса, каждый десятый (10%) респондент назвал улучшение жилищных условий — покупку квартиры или переезд в более комфортное жилье — своей основной задачей на текущий год. Этот пункт вошел в число самых важных предметных желаний россиян.

В целом приоритеты россиян на 2026 год формируются вокруг базовых жизненных ценностей. Так, 37% опрошенных планируют серьезнее заняться здоровьем: пройти полное обследование, вылечить зубы или решить хронические проблемы. 26% хотят найти работу мечты, 25% — прийти в желаемую физическую форму, а 17% — избавиться от долговых обязательств. Путешествовать и получать новые впечатления загадали 16% россиян.

«Накопить на квартиру — это не абстрактная мечта, а целый финансовый проект. Часть россиян выбирает путь сокращения расходов (44%), а другая часть (56%) стремится увеличивать доход. При этом стоит помнить, что простая экономия на мелочах редко приводит к ощутимому результату. Гораздо эффективнее работает осознанное управление бюджетом: пересмотр регулярных расходов, отказ от ненужных подписок и поиск дополнительных источников дохода», — заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

