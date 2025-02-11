Зампред ЦБ Зубарев: стоимость карты дроппера на черном рынке достигла 70 тыс руб

Каждый день финансовые мошенники выманивают у россиян, по официальным данным, около 100 млн рублей. Несмотря на введение новых законов, направленных на борьбу с такими преступлениями, жертвы по-прежнему попадаются на уловки мошенников. Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев отметил, что мошенники часто меняют свои схемы, подстраивая их под разные группы населения, сообщает kp.ru .

Например, пенсионеров они атакуют просьбами подтвердить трудовой стаж, а молодежь заманивают предложениями о работе. Суть их уловок заключается в получении смс-кода или информации, позволяющей получить доступ к средствам. Мошенники создают давление, утверждая, что угроза реальна, срочно необходимо «спасать» деньги, переведя их на так называемый «защищенный» счет.

Зубарев подчеркнул, что в ЦБ нет таких безопасных счетов. При возникновении подобного запроса стоит немедленно завершать разговор.

Законодательные меры, введенные в последние полтора года, начали приносить результаты. С июля прошлого года банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на два дня и предупреждать клиентов о потенциальном мошенничестве. Это позволяет ежедневно «охлаждать» десятки тысяч операций и предотвращать ущерб клиентам, поскольку банки несут за это ответственность.

Банк России активно формирует черный список мошенников, в который входят не только сами мошенники, но и посредники, или дропперы, участвующие в обналичивании украденных денег.

«Среди дропперов много молодых людей, которые рассчитывали на легкий заработок и не осознавали все риски, или их вовлекли по незнанию», — добавил Зубарев.

В 2024 году Банк России получил около 155 тысяч запросов от МВД, что свидетельствует о росте активности правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями. Дополнительно разрабатывается законопроект о так называемом периоде охлаждения для займов от 50 тысяч рублей, что даст клиентам время обдумать свои действия перед получением кредита. Если сумма займа превышает 200 тысяч рублей, период охлаждения составит два дня, а для меньших сумм — 4 часа.

Комплекс мер против мошенничества уже приносит результаты. Стоимость карт дропперов на черном рынке выросла с 5-10 до 70 тысяч рублей, а мошенники пытаются заставить жертв передавать наличные, чтобы обойти блокировки. Также банки значительно улучшили защитные механизмы, достигнув эффективности выше 99%.

Однако расслабляться не следует, поскольку мошенники продолжают искать способы обхода систем безопасности.