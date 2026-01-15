Заммэра Сергунина: свыше 11 млрд рублей привлекли резиденты МИК в 2025 году

Предприниматели могут воспользоваться платформой Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow для привлечения субсидий и грантов. Об этом рассказала заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Благодаря платформе i.moscow московские предприятия привлекли больше 11 миллиардов рублей в 2025 году. Общая сумма грантов и субсидий составила почти четыре миллиарда рублей, еще свыше семи миллиардов пришлось на инвестиции и льготные кредиты.

Кластер объединил уже 41 тысячу предпринимателей из столицы и еще 86 регионов России. Только в прошлом году к нему присоединились больше двух тысяч новых участников и партнеров, подчеркнула Сергунина.

На i.moscow представлено свыше 50 цифровых сервисов и услуг. С их помощью предприятия могут тестировать свои технологические разработки, управлять интеллектуальной собственностью, привлекать инвестиции, находить заказчиков и развивать бизнес.

Гранты и субсидии

За семь лет работы кластера субсидии и гранты получили почти 10 тысяч компаний на общую сумму 22,5 миллиарда рублей. Например, больше восьми миллиардов рублей получили представители техсектора для приобретения оборудования и развития деятельности. Еще 460 миллионов рублей было направлено на патентование столичных изобретений в России и за рубежом.

Особой популярностью пользуется программа пилотного тестирования инноваций. Она объединяет уже 318 городских, федеральных и коммерческих площадок, 49 присоединились в прошлом году. Проверка эффективности новых столичных проектов в реальных условиях проводится не только в Москве, но и за ее пределами, в частности, в Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском краях, Новосибирской области, а также в Белоруссии, Казахстане и Индии.

Резиденты МИК могут компенсировать затраты на проведение испытаний. Город предоставляет грант до четырех миллионов рублей на такие расходы. С 2022 года одобрена поддержка на сумму почти 826 миллионов рублей.

Предприниматели могут получить субсидии на обучение сотрудников, кредиты под залог интеллектуальной собственности, гранты на экспорт и апробацию новых технологий.

Поиск партнеров и заказчиков

В прошлом году был запущен сервис «Витрина заказчиков», где размещены конкретные запросы крупного бизнеса, на которые могут откликнуться авторы технологических проектов. С помощью другого сервиса под названием «Техномаркет» компании могут взаимодействовать с научными организациями. К нему присоединилось больше 40 вузов и 8 научно-исследовательских институтов.

Отдельное внимание уделяется инвестициям. За семь лет объем привлеченных средств превысил 53 миллиарда рублей благодаря таким инструментам, как услуга «Инвестиционная экспертиза», обучающие курсы «Инвестиционная упаковка проекта», «Путь к IPO» и «Венчурная академия».

Популярностью пользуются и другие программы развития компетенций, например, по работе с маркетплейсами, управлению интеллектуальной собственностью и масштабированию продаж.

