Заммэра Сергунина: Москва примет участие в международной выставке GITEX Global

Москва примет участие в Международной технологической выставке GITEX Global – 2025, которая проходит в Дубае с 13 по 17 октября. Правительство мегаполиса представит на ней сразу несколько перспективных ИТ-проектов, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Выставка GITEX Global является одной из крупнейших в мире. Москва как активный участник формирования глобальной цифровой повестки представит на мероприятии следующие проекты: цифровой двойник столицы, платформа для создания программного обеспечения (ПО) и обслуживания информационных систем и др.

«Москва ежегодно проводит масштабные форумы, посвященные развитию технологий, и демонстрирует свои лучшие практики за рубежом. На выставке в Объединенных Арабских Эмиратах российская столица покажет разработки как для госсектора, так и для бизнеса», — отметила Сергунина.

Цифровой двойник Москвы — один из ключевых проектов российской столицы, с которым познакомятся гости GITEX Global – 2025. Они смогут увидеть копию мегаполиса в виртуальной реальности. Цифровой двойник содержит девять тысяч аналитических слоев с данными. Копия помогает принимать более двух тысяч управленческих решений в год в различных сферах.

Гости выставки узнают о функциях и возможностях цифрового двойника. ИИ может предложить оптимальные варианты развития территории на основе заданных параметров. Он создает комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой с учетом всех необходимых условий.

Для участников мероприятия подготовили виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ. Им будет доступна 3D-версия главной выставки России, с помощью которой можно будет пройтись по знаменитым павильонам или отправиться на экскурсию.

ИТ-продукты для госсектора и бизнеса

Москва на выставке покажет технологическую платформу Mos.Tech для разработки ПО, обслуживания информационных систем и обеспечения кибербезопасности. На стенде будут представлены ноутбуки с операционной системой «МосТех.ОС», интерактивные панели и моноблоки и пакет столичных сервисов — от текстового редактора и программы для проведения видеоконференций до мессенджера и электронной почты.

В их основе — решения с открытым кодом, усовершенствованные под потребности столицы. Более 120 тысяч устройств из линейки «МосТех» уже используется в разных столичных учреждениях и ведомствах.

Гостям презентуют и платформу Mos.Hub, которая бесплатно предоставляет специалистам инструменты для полного цикла создания ПО, включая планирование, ведение документации, работу с кодом и запуск продукта. Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, аудитория сервиса уже превышает 26 тыс. человек. В том числе им пользуются сотрудники больших российских ИТ-компаний.

Интерес иностранных коллег

Посетят GITEX Global – 2025 и московские предприниматели. Они презентуют свои разработки под общим брендом Made in Moscow. С 2018 года благодаря Московскому экспортному центру в этой технологической выставке приняло участие свыше 160 предприятий.

Инновационные технологии Москвы побывали более чем на 100 профильных международных событиях за последние 2,5 года. Их в том числе презентовали на Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Smart Cities India Expo в Нью-Дели (Индия). Перспективные столичные решения привлекли внимание делегаций из 27 стран: Китая, Бразилии, ОАЭ и т. д.

Поддержка и развитие отечественных ИТ-разработок соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.