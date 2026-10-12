Замараев объяснил переход предпринимателей с маркетплейсов на доски объявлений

Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев связал рост независимой электронной торговли с поиском более защищенного формата продаж.

«Там появился огромный ассортимент товаров, которые раньше приоритетно продавались на маркетплейсах, — те же позиции с такой же понятной доставкой для клиента. Предприниматели стали использовать классифайды для сбора трафика и перенаправления его в свои ТГ-каналы, формируя базу клиентов за один-два года. Особенно это актуально для электроники и гибридной коммерции, поскольку такие игроки не имеют огромных бюджетов, но очень гибки: спрос растет — они расширяют склад», — рассказал Замараев в эфире радио Sputnik.

Классифайды — это электронные доски объявлений, а ТГ-каналы — каналы в Telegram.

По словам эксперта, такой формат увеличивает текущие расходы и объем операционной работы, но позволяет сохранить примерно тот же доход при меньших рисках для товара. Он также ожидает роста числа арендаторов небольших складов. Замараев считает, что вне маркетплейсов предприниматели могут получать ту же прибыль при вдвое меньшем обороте.

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