Залог вместо риска: названы главные защитные активы в краудлендинге 2026

Наиболее защищенными сегментами краудлендинга в 2026 году для инвесторов останутся займы под залог недвижимости. Дефолты по таким займам могут привести к утрате доходности, но редко — к утрате тела займа, сообщил РИАМО основатель инвестиционной платформы «ВБетон» Иван Тягунов.

На фоне текущего цикла экономики залоговый краудлендинг выглядит более понятно и стабильно, чем оборотный, считает он. Но залог — не панацея, поэтому надо разбираться в проектах. Так, например, в жилой недвижимости проекты в сегментах эконом и комфорт парализованы недоступностью рыночной ипотеки, а вот при флиппинге квартир (приобретение недвижимости по стоимости ниже рыночной, затем ремонт и перепродажа за более высокую цену через время) класс бизнес и выше сохраняет устойчивость. Спрос на такие объекты практически неэластичен к ключевой ставке, отмечает эксперт.

«В секторе коммерческой недвижимости прибыльные идеи также остаются, но фокус смещается с нового строительства на стратегии редевелопмента и работу с проблемными активами с торгов. Доходность в таких проектах обеспечивается не общим ростом рынка, а изначальной недооценкой залога на входе», — объяснил Тягунов.

При этом высокая ключевая ставка — главный противник любого краудлендинга, и оборотного, и залогового: снижается и интерес инвесторов, и активность заемщиков, резюмировал эксперт.

