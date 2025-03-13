Закончено возведение уникального объекта в столице — Московского центра фотоники

Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Окончено возведение уникального высокотехнологичного предприятия — Московского центра фотоники. Объект строился на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца 2025 года планируют организовать пусконаладочные работы уникального оборудования. После этого стартует производство.

В Центре собираются изготавливать фотонные интегральные системы. Это особые оптические устройства. Они нужны для передачи данных на скорости от 100 гигабайт в секунду. Еще эти изделия позволяют уменьшить потребление энергии до 10 раз.

Благодаря изготавливаемой в Центре продукции скорость передачи данных увеличится в 50-100 раз. Такой показатель важен для телекоммуникаций, космической связи, развития искусственного интеллекта, высокотехнологичных отраслей и биомедицины.

Московский центр фотоники сможет изготавливать до 100 тыс. изделий ежегодно.

Также на территории «Алабушево» возведут Центр фотошаблонов. Они используются во время изготовления интегральных микросхем. Строительство предприятия — партнерский проект правительства Москвы, НИУ «МИЭТ», Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ.

Предприятие обеспечит рабочими местами 300 человек. Они смогут создавать до 5,5 тыс. изделий ежегодно.

В ОЭЗ «Технополис Москва» локализованы около 220 высокотехнологичных предприятий. Из них 120 — резиденты. Появились 22 тыс. рабочих мест.

В особой экономической зоне «Технополис Москва» есть такие межотраслевые кластеры, как фотоники, фармацевтический, микроэлектроники, электромобилестроения, беспилотных авиационных систем.